Виновным в гибели 44 уральцев из-за отравления суррогатным алкоголем вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте паленого алкоголя, от которого погибли 44 человек. Шести обвиняемый мужчин приговорили к реальным срокам, а женщину – к условному.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с лета 2020 года по осень 2021 года осужденные, выступая поставщиками, посредниками, реализаторами, продавали контрафактный алкоголь в Екатеринбурге.Продукция содержала в своем составе метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. От употребления такого алкоголя пострадал 51 человек, из них 44 погибли.Гособвинители в ходе судебных прений просили суд назначить семи обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил им более мягкое наказание. Шестерым мужчинам назначено лишение свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Женщина получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.