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Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился слишком мягкому приговору семи екатеринбуржцам по уголовному делу о незаконном обороте паленого алкоголя, от которого погибли 44 человек.
Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что приговор поразительной мягкий. Гособвинитель запрашивал от 5 до 10 лет лишения свободы, а фигуранты получили от 3 до 6,5 лет. Одна женщина при этом осуждена условна. Хинштейн сообщил, что обратился в Генпрокуратуру для обжалования приговора.
Напомним, что семь екатеринбуржцев вчера осудили по делу о незаконном обороте паленого алкоголя. Они продавали суррогат с лета 2020 года по осень 2021 года. От употребления такого алкоголя пострадал 51 человек, из них 44 погибли. Вчера суд назначил шестерым мужчинам лишение свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Женщина получила три года лишения свободы условно.
Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что приговор поразительной мягкий. Гособвинитель запрашивал от 5 до 10 лет лишения свободы, а фигуранты получили от 3 до 6,5 лет. Одна женщина при этом осуждена условна. Хинштейн сообщил, что обратился в Генпрокуратуру для обжалования приговора.
«Считаю вынесенный приговор – незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному. Направляю обращение в Генпрокуратуру о необходимости его обжалования. Это важно еще и для того, чтобы у других злодеев, промышляющих подобным "бизнесом", вроде самарского "Сидра", не было сомнений, что за смерть людей им придется отвечать по всей строгости закона»,
– написал депутат.
Напомним, что семь екатеринбуржцев вчера осудили по делу о незаконном обороте паленого алкоголя. Они продавали суррогат с лета 2020 года по осень 2021 года. От употребления такого алкоголя пострадал 51 человек, из них 44 погибли. Вчера суд назначил шестерым мужчинам лишение свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Женщина получила три года лишения свободы условно.
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