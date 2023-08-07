Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга

– написал депутат.

«Считаю вынесенный приговор – незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному. Направляю обращение в Генпрокуратуру о необходимости его обжалования. Это важно еще и для того, чтобы у других злодеев, промышляющих подобным "бизнесом", вроде самарского "Сидра", не было сомнений, что за смерть людей им придется отвечать по всей строгости закона»,