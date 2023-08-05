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Школьник зарезал девушку на Сортировке в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Старой Сортировке в Екатеринбурге минувшей ночью убили девушку. Это произошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник, девушке было 17 лет, а зарезал ее школьник. По неофициальной информации, подросток пошел на преступление из ревности. В квартире, где произошло преступление, оба подростка были в гостях.
По словам очевидца, парня уже задержали. На месте работают силовики. В Следственном комитете информацию не комментируют.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник, девушке было 17 лет, а зарезал ее школьник. По неофициальной информации, подросток пошел на преступление из ревности. В квартире, где произошло преступление, оба подростка были в гостях.
По словам очевидца, парня уже задержали. На месте работают силовики. В Следственном комитете информацию не комментируют.
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