В Свердловской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2023 года на 9,6% выросло число тяжких преступлений, а на 8,2% – особо тяжких. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным прокуратуры, всего зарегистрировано 25 105 преступлений. Это на 4,6% меньше, чем в прошлом году. К категории небольшой тяжести относят 47,7% преступлений. 27,5% преступлений являются тяжкими и особо тяжкими. Количество зарегистрированных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, сократилось на 8,5%, средней тяжести – на 10%. На 9,6% выросло число тяжких преступлений, на 8,2% – особо тяжких.В результате преступлений погибли 257 человек. Здоровью 428 человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 20,2% погибших и 22% человек, здоровью которых причинен тяжкий вред.Кроме того, с применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 28,2% зарегистрированных преступлений (7 085), что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В прокуратуре отмечают, что на 27,6% уменьшилось число убийств и покушений на убийство. Угроз убийством и причинение тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 34,1%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 11,8%, фактов причинения легкого вреда здоровью – на 14,5%, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести – на 19,4%.Установлено 11 208 лиц, которые совершили преступления. Из них 15,7% – женщины, 4% – несовершеннолетние, 2,4 % – учащиеся. Не имеют постоянного источника дохода 58,3% преступников, 0,9% являются безработными.Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 11,6% преступлений. Из них в 75,2% случаев потерпевшими являются женщины, а 34,9% – несовершеннолетние.