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В Екатеринбурге опекун, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера, останется в СИЗО
Скриншот видео / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на арест Вероники Наумовой – опекуна, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева.
Адвокат просила суд смягчить меру пресечения Веронике Наумовой и выпустить ее из СИЗО. Однако областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил меру пресечения без изменений. Наумова пробудет в СИЗО до 26 августа 2023 года.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад.
Опекуна Далера задержали. Она обвиняется в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
Адвокат просила суд смягчить меру пресечения Веронике Наумовой и выпустить ее из СИЗО. Однако областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил меру пресечения без изменений. Наумова пробудет в СИЗО до 26 августа 2023 года.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад.
Опекуна Далера задержали. Она обвиняется в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
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