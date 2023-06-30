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В Екатеринбурге задержали сотрудницу опеки и заведующего детсада по делу о смерти Далера Бобиева
Фото: Гузель Аиткулова
В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством шестилетнего Далера Бобиева, задержали в качестве подозреваемых ведущего специалиста отдела опеки и попечительства управления соцполитики №25 и исполняющего обязанности заведующего детского сада.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что и.о. заведующего детского сада, куда ходил Далер, предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). Сотруднице опеки, которая должна была следить за условиями проживания мальчика, предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
Сотруднице опеки уди избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщине запретили общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, и со свидетелями, за исключением проживающих с ней. Также женщина обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Мальчика несколько дней искали сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что и.о. заведующего детского сада, куда ходил Далер, предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). Сотруднице опеки, которая должна была следить за условиями проживания мальчика, предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
«Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребёнка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям»,
– отметили в СКР.
Сотруднице опеки уди избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщине запретили общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, и со свидетелями, за исключением проживающих с ней. Также женщина обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Мальчика несколько дней искали сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
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Прокуратура проверяет органы опеки и детсад в Екатеринбурге из-за гибели шестилетнего мальчика
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