В Екатеринбурге прокуратура заподозрила медиков, осматривавших Далера Бобиева, в халатности

– рассказал собеседник E1.RU.

«Показания расходятся у разных сотрудников. Некоторые говорят, что видели еще и шрамы на голове. Вероника Наумова объясняла это тем, что мальчик сам нанес себе эти повреждения. Кроме того, в больнице еще потеряли его медкарту»,