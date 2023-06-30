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В Екатеринбурге прокуратура заподозрила медиков, осматривавших Далера Бобиева, в халатности
Фото: Гузель Аиткулова
Прокуратура провела в Екатеринбурге проверку и обнаружила признаки халатности в работе медиков, которые осматривали Далера Бобиева, видели у него ожоги и синяки, но не сообщали об этом в полицию.
Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника издания, материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении дела.
Как сообщает источник портала, медики заметили у мальчика синяки и ожоги за несколько месяцев до смерти, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника издания, материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении дела.
Как сообщает источник портала, медики заметили у мальчика синяки и ожоги за несколько месяцев до смерти, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.
«Показания расходятся у разных сотрудников. Некоторые говорят, что видели еще и шрамы на голове. Вероника Наумова объясняла это тем, что мальчик сам нанес себе эти повреждения. Кроме того, в больнице еще потеряли его медкарту»,
– рассказал собеседник E1.RU.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
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