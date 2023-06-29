После обнаружения тела мальчика в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о халатности

– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Следствием в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека), будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей»,