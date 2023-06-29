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После обнаружения тела мальчика в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о халатности
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Следственный комитет после обнаружения тела шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении сотрудников органов опеки, которые должны были курировать семью опекунов мальчика.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в августе 2019 года опекуном мальчика была определена 33-летняя местная жительница. Утром 26 июня появилась информация, что ребенок пропал. Сегодня утром тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. Опекуна задержали по подозрению в убийстве Далера.
«Вечерние ведомости» писали, что опека не проверяла ребенка как минимум с мая. При этом, по информации источника «Вечерних ведомостей», документ о проведении проверки был подписан. На бумаге проверка была осуществлена, но к тому моменту мальчик был уже мертв. И.о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов утром дал указание возбудить уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в августе 2019 года опекуном мальчика была определена 33-летняя местная жительница. Утром 26 июня появилась информация, что ребенок пропал. Сегодня утром тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. Опекуна задержали по подозрению в убийстве Далера.
«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Следствием в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека), будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей»,
– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
«Вечерние ведомости» писали, что опека не проверяла ребенка как минимум с мая. При этом, по информации источника «Вечерних ведомостей», документ о проведении проверки был подписан. На бумаге проверка была осуществлена, но к тому моменту мальчик был уже мертв. И.о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов утром дал указание возбудить уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.
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Управление соцполитики №25 в Екатеринбурге проверят после обнаружения тела шестилетнего мальчика
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Органы опеки в Екатеринбурге проверяли семью опекунов Далера Бобиева, когда ребенок был уже мертв
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