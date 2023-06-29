Органы опеки в Екатеринбурге проверяли семью опекунов Далера Бобиева, когда ребенок был уже мертв

– сообщали ранее в СКР.

«Точная причина и давность его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебной экспертизы. Факт гибели ребёнка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна. Как полагает следствие, это позволило продолжительное время скрывать произошедшую смерть ребёнка. В связи с изложенным, руководством Следственного комитета по Свердловской области дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки»,