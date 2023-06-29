Возрастное ограничение 18+
Органы опеки в Екатеринбурге проверяли семью опекунов Далера Бобиева, когда ребенок был уже мертв
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Органы опеки в Екатеринбурге в мае формально проводили проверку семьи опекунов Далера Бобиева. По информации источника «Вечерних ведомостей», документ о проведении проверки был подписан. Однако шестилетний мальчик к тому моменту был уже мертв.
Напомним, что утром 26 июля появилась информация о том, что пропал шестилетний Далер Бобиев. В его поисках участвовали около тысячи человек. Сегодня утром тело мальчика нашли в гараже на улице Симферопольской. Гараж, в котором нашли ребенка, не был ни на кого оформлен. Однако, по информации источника «Вечерних ведомостей», использовался семьей опекунов Далера Бобиева. О гараже узнали силовики, проводившие опросы соседей. Расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана опекун Далера.
Возбуждено еще и уголовное дело по бездействию сотрудников опеки.
Вчера мы писали, что опека не проверяла ребенка как минимум с мая. При этом, по информации источника «Вечерних ведомостей», документ о проведении проверки был подписан. То есть на бумаге проверка была осуществлена, однако к тому моменту мальчик был уже мертв. Есть непроверенная информация и о том, что проверку опекой в декабре проводили так же – пока неизвестно, были ли там подделаны подписи.
Напомним, что утром 26 июля появилась информация о том, что пропал шестилетний Далер Бобиев. В его поисках участвовали около тысячи человек. Сегодня утром тело мальчика нашли в гараже на улице Симферопольской. Гараж, в котором нашли ребенка, не был ни на кого оформлен. Однако, по информации источника «Вечерних ведомостей», использовался семьей опекунов Далера Бобиева. О гараже узнали силовики, проводившие опросы соседей. Расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана опекун Далера.
Возбуждено еще и уголовное дело по бездействию сотрудников опеки.
Вчера мы писали, что опека не проверяла ребенка как минимум с мая. При этом, по информации источника «Вечерних ведомостей», документ о проведении проверки был подписан. То есть на бумаге проверка была осуществлена, однако к тому моменту мальчик был уже мертв. Есть непроверенная информация и о том, что проверку опекой в декабре проводили так же – пока неизвестно, были ли там подделаны подписи.
«Точная причина и давность его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебной экспертизы. Факт гибели ребёнка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна. Как полагает следствие, это позволило продолжительное время скрывать произошедшую смерть ребёнка. В связи с изложенным, руководством Следственного комитета по Свердловской области дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки»,
– сообщали ранее в СКР.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Управление соцполитики №25 в Екатеринбурге проверят после обнаружения тела шестилетнего мальчика
29 июня 2023
29 июня 2023
Шестилетний ребёнок, которого три дня ищут на Вторчермете в Екатеринбурге, мог исчезнуть раньше
28 июня 2023
28 июня 2023