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Управление соцполитики №25 в Екатеринбурге проверят после обнаружения тела шестилетнего мальчика
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Министр социальной политики Свердловской области назначил служебную проверку в управлении социальной политики №25. Приемная семья шестилетнего Далера Бобиева, тело которого нашли сегодня, находилась на контроле у сотрудников этого учреждения.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, проводится проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур. Будет установлено, не проводилась ли эта работа лишь формально.
Напомним, что около тысячи человек, включая волонтеров, полицейских и следователей, три дня искали шестилетнего Далера Бобиева. Информация о его пропаже появилась утром 26 июня. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вчера задержали опекуна мальчика, а сегодня утром тело ребенка нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе.
По данным следствия, ребенок умер несколько месяцев назад. И.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов дал указание возбудить уголовное дело дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, не заметивших исчезновение Далера.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, проводится проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур. Будет установлено, не проводилась ли эта работа лишь формально.
Напомним, что около тысячи человек, включая волонтеров, полицейских и следователей, три дня искали шестилетнего Далера Бобиева. Информация о его пропаже появилась утром 26 июня. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вчера задержали опекуна мальчика, а сегодня утром тело ребенка нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе.
По данным следствия, ребенок умер несколько месяцев назад. И.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов дал указание возбудить уголовное дело дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, не заметивших исчезновение Далера.
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