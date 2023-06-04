Погоня со стрельбой произошла на окраине Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресной ночью пьяный лихач устроил «догонялки» с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов «игра» быстро надоела и они применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.Лихача заметили инспекторы полка дорожно-патрульной службы УМВД России по г. Екатеринбургу, дежурившие ночью 4 июня в переулке Базовом. Иномарка «Киа Серато» привлекла их внимание хотя бы потому, что ехала без номерных знаков. На требование остановиться её водитель лишь прибавил скорости, а, заметив погоню, попытался скрыться. И делал он это таким образом, что возникла опасность для других участников движения (пусть ночного, а потому не слишком оживлённого).Экипаж ДПС решил прервать преследование самым нежеланным для убегающего способом — по колёсам иномарки, когда она заехала на безлюдную территорию, был открыт огонь. Предварительно из пистолета был сделан предупредительный выстрел, который нарушителем был проигнорирован так же, как и другие сигналы от инспекторов.Когда машину удалось таким образом остановить, люди в погоня смогли, наконец, выяснить, кто же устроил им приключение на дежурстве. Нарушителем оказался 37-летний екатеринбуржец. За руль иномарки он сел в нетрезвом виде, а помимо этого преступил и ещё несколько законов. Судить его будут по целому набору статей: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за вождение без права управления, за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за проезд на запрещающий сигнал светофора.