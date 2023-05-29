Поножовщиной закончились ночные посиделки в нижнетагильском баре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неспокойными выдались выходные у сотрудников бара «Muse» на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле. Здесь в ночь с субботы на воскресенье между посетителями произошёл конфликт, для одного из участников закончившийся «Скорой» и больничной койкой.Согласно информации местного издания «TagilCity», конфликт вспыхнул между компанией молодых людей и мужчиной, по всей видимости им незнакомым. Тот уже находился в баре, когда пришли новые посетители, и начал цепляться к ним, как только увидел. После череды словесных перепалок незнакомец взял лежавший на столе сервировочный нож и ударил им одного из оппонентов.Агрессивного мужчину задержали полицейские, а раненного парня госпитализировали. При осмотре врачами выяснилось, что удар ножом нанёс серьёзное увечье — лезвие пробило лёгкое. По данному факту представители МУ МВД «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело. Задержанного будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, за данный вид преступления — до 10 лет лишения свободы.