У екатеринбурженки во время посещения храма украли сумку





– сказали в пресс-группе полиции. «Сразу же после кражи похититель отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У жительницы Екатеринбурга украли сумку, когда она находилась в церкви на улице Блюхера. Прихожанка оставила свои вещи на скамье, уверенная, что в храме их никто не тронет, однако, когда вернулась обратно, их уже не было.Инцидент произошел 30 мая. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в сумке находились деньги, банковские карты и телефон. В тот же день вечером она позвонила в своей банк, чтобы заблокировать карты, но было уже поздно. Оператор сообщила ей, что с ее счета уже произошло несколько несанкционированных списаний.Полицейские проанализировали записи с камер наблюдения и в тот же вечер задержали подозреваемого на улице Данилы Зверева. Задержанным оказался 56-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. У него все еще оставалась сумка с телефоном местной жительницы и частью денег – все вещи изъяли и вернули хозяйке.Задержанный гражданин свою вину в хищении признал. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».