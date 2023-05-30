Ревдинский веловор отправится в колонию почти на семь лет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде веловора приговорили к шести годами девяти месяцам лишения свободы. С февраля по август прошлого года он похитил 17 велосипедов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25 февраля 2022 года обвиняемый зашел в подъезд дома на улице Спортивной в Ревде и незаконное проник в подвал, где увидел велосипед марки «Stern» стоимостью 15 тысяч рублей. Он похитил велосипед, а затем продал его.Всего подобным образом с февраля по август 2022 года обвиняемый похитил 17 велосипедов, хранившихся в подвалах и подъездах, а также рядом с жилыми домами. Своими действиями он причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 227 тысяч рублей.Ревдинский городской суд назначил местному жителю по совокупности приговоров шесть лет девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.