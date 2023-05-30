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Ревдинский веловор отправится в колонию почти на семь лет

12.57 Среда, 31 мая 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде веловора приговорили к шести годами девяти месяцам лишения свободы. С февраля по август прошлого года он похитил 17 велосипедов.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25 февраля 2022 года обвиняемый зашел в подъезд дома на улице Спортивной в Ревде и незаконное проник в подвал, где увидел велосипед марки «Stern» стоимостью 15 тысяч рублей. Он похитил велосипед, а затем продал его.

Всего подобным образом с февраля по август 2022 года обвиняемый похитил 17 велосипедов, хранившихся в подвалах и подъездах, а также рядом с жилыми домами. Своими действиями он причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 227 тысяч рублей.

Ревдинский городской суд назначил местному жителю по совокупности приговоров шесть лет девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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