Пожилого развратника в Екатеринбурге отправили доживать век за решётку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен приговор пожилому мужчине, обвинявшемуся в совершении преступления сексуального характера. Наказание может показаться излишне суровым, если не знать, что жертвами стали несовершеннолетние.Преступление, которое рассматривалось судом, произошло в конце января текущего года. Согласно материалам дела, обвиняемый выследил двух несовершеннолетних детей, которые заходили в подъезд жилого дома. Он проскользнул за ними и там, в тишине подъезда совершил с детьми некие действия, подробности которых не стоит расписывать.Суд отправил 60-летнего развратника на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С учётом средней продолжительности жизни в России (чуть более 70 лет), высока вероятность, что выхода на свободу преступник уже не дождётся. Вероятность тем более высокая, если знать, что до задержания пожилой мужчина вёл бродяжнический образ жизни.Про осужденного известно, что сам он не из Екатеринбурга, а ранее уже отбывал наказание в «местах не столь отдалённых».