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После смерти екатеринбуржца, которого ударил охранник, возбудили уголовное дело

10.28 Вторник, 23 мая 2023
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге после смерти 41-летнего мужчины, которого ударил 21-летний охранник магазина, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент, о котором идет речь, произошел 17 мая в магазине по улице Грибоедова. По данным портала Е1, охранник ударил «покупателя» в область головы за то, что тот якобы пытался украсить бутылку водки. От удара мужчина упал на пол, стукнувшись головой.

После этого, как утверждает издание, мужчина вернулся домой, где ему стало плохо. Неладное почувствовала соседка. Она решила убедиться, что с ее соседом все в порядке, и постучалась к нему в двери, но мужчина ей не открыл. Тогда екатеринбурженка вызвала полицию. Правоохранители, вскрывшие двери, нашли пострадавшего без сознания. В тот же день он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, что подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области 21-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ»,

– сообщили в пресс-службе ведомства.




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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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