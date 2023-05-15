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Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката уральского бизнесмена Малика Гайсина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, и принял решение оставить его под домашним арестом.
Ранее Верх-Исетский райсуд продлил бизнесмену домашний арест до 25 мая включительно. Заседание по продлению меры пресечения состоялось 4 мая
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымают имущество в пользу государства.
Ранее Верх-Исетский райсуд продлил бизнесмену домашний арест до 25 мая включительно. Заседание по продлению меры пресечения состоялось 4 мая
«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменения»,
– сообщили в пресс-службе областного суда.
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымают имущество в пользу государства.
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