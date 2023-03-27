Возрастное ограничение 18+
Уральского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под домашним арестом уральского бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого в злоупотребление полномочиями.
Малик Гайсин останется под домашним арестом до 13 мая включительно.
Напомним, известного в 1990-х предпринимателя и политика Малика Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
«Просто вопиющее беззаконие, несправедливость», – так бизнесмен прокомментировал свое уголовное дело. На заседании по жалобе на избрание меры пресечения Гайсин заявил, что «сидел работал, никого не трогал, тихо-мирно, никуда не лез».
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымут имущество в пользу государства.
Малик Гайсин останется под домашним арестом до 13 мая включительно.
Напомним, известного в 1990-х предпринимателя и политика Малика Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
«Просто вопиющее беззаконие, несправедливость», – так бизнесмен прокомментировал свое уголовное дело. На заседании по жалобе на избрание меры пресечения Гайсин заявил, что «сидел работал, никого не трогал, тихо-мирно, никуда не лез».
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымут имущество в пользу государства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
У уральского бизнесмена Малика Гайсина изымут имущество
27 марта 2023
27 марта 2023
Адвокат просит прекратить уголовное дело против екатеринбургского стрит-артера Леонида Чёрного
29 марта 2023
29 марта 2023