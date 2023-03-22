У уральского бизнесмена Малика Гайсина изымут имущество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Арестованный уральский бизнесмен Малик Гайсин передаст свое имущество в пользу государства. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Василькова.Категория дела обозначена как «споры, связанные с имуществом». Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев подал иск к Малику Гайсину и аффилированным с ним фирмами: ООО «Актай-М», «Вагран» и «Корона Тэхет». Третьими лицами выступают Коммерческий банк Вятич и Уральский завод электрических соединителей «Исеть».Судья Василькова рассматривала иск единолично. Всего выдано 10 исполнительных листов.Напомним, что 16 марта бизнесмена Малика Гайсина поместили под домашний арест по уголовному делу по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предполагается, его завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ. Под домашним арестом Гайсин пробудет до 13 мая.