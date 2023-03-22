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У уральского бизнесмена Малика Гайсина изымут имущество
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Арестованный уральский бизнесмен Малик Гайсин передаст свое имущество в пользу государства. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Василькова.
Категория дела обозначена как «споры, связанные с имуществом». Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев подал иск к Малику Гайсину и аффилированным с ним фирмами: ООО «Актай-М», «Вагран» и «Корона Тэхет». Третьими лицами выступают Коммерческий банк Вятич и Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
Судья Василькова рассматривала иск единолично. Всего выдано 10 исполнительных листов.
Напомним, что 16 марта бизнесмена Малика Гайсина поместили под домашний арест по уголовному делу по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предполагается, его завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ. Под домашним арестом Гайсин пробудет до 13 мая.
Категория дела обозначена как «споры, связанные с имуществом». Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев подал иск к Малику Гайсину и аффилированным с ним фирмами: ООО «Актай-М», «Вагран» и «Корона Тэхет». Третьими лицами выступают Коммерческий банк Вятич и Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
Судья Василькова рассматривала иск единолично. Всего выдано 10 исполнительных листов.
Напомним, что 16 марта бизнесмена Малика Гайсина поместили под домашний арест по уголовному делу по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предполагается, его завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ. Под домашним арестом Гайсин пробудет до 13 мая.
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