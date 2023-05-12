На восемь лет отправили в колонию жителя Сысерти за убийство супруги под Новый год





– рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Он подробно рассказал о причинах и обстоятельствах случившегося. Он, в частности, пояснил, что конфликт с женой у него произошел на почве ревности. Впрочем, родственники данной семейной пары сообщили, что каких-либо поводов для ревности женщина не давала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителя Сысерти, убившего свою супругу в канун Нового года, признали виновным и отправили в колонию строго режима на восемь лет. Трагедия произошла в результате конфликта на бытовой почве.По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры схватился за нож и нанес смертельное ранение своей жене в грудь. Женщина скончалась на месте через непродолжительное время. Отрицать свою вину в разговоре с представителями правоохранительных органов мужчина не стал.Мужчину признали виновным по статье об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.