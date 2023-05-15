Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске застреливший коллегу охотник получил полтора года ограничения свободы
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд вынес приговор 59-летнему Фариду Темиргалиеву, который, будучи на охоте в ночное время, застрелил другого охотника, приняв его за кабана, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ) и назначили ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 сентября 2021 года в лесу под Первоуральском. Вооруженный нарезным огнестрельным оружием – карабином, оборудованным тепловизионным прицелом, обвиняемый, не убедившись, что впереди нет людей, выстрелил, уверенный в том, что стреляет в кабана.
Тело погибшего обнаружили на следующей день, 11 сентября, в ходе поисковых мероприятий.
Осужденный свою вину не признал.
Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ) и назначили ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 сентября 2021 года в лесу под Первоуральском. Вооруженный нарезным огнестрельным оружием – карабином, оборудованным тепловизионным прицелом, обвиняемый, не убедившись, что впереди нет людей, выстрелил, уверенный в том, что стреляет в кабана.
«В результате выстрела потерпевшему причинено огнестрельное пулевое ранение передней поверхности области правого плечевого сустава, от чего потерпевший через непродолжительное время скончался»,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Тело погибшего обнаружили на следующей день, 11 сентября, в ходе поисковых мероприятий.
Осужденный свою вину не признал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».