В Первоуральске застреливший коллегу охотник получил полтора года ограничения свободы





– рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В результате выстрела потерпевшему причинено огнестрельное пулевое ранение передней поверхности области правого плечевого сустава, от чего потерпевший через непродолжительное время скончался»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд вынес приговор 59-летнему Фариду Темиргалиеву, который, будучи на охоте в ночное время, застрелил другого охотника, приняв его за кабана, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ) и назначили ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 сентября 2021 года в лесу под Первоуральском. Вооруженный нарезным огнестрельным оружием – карабином, оборудованным тепловизионным прицелом, обвиняемый, не убедившись, что впереди нет людей, выстрелил, уверенный в том, что стреляет в кабана.Тело погибшего обнаружили на следующей день, 11 сентября, в ходе поисковых мероприятий.Осужденный свою вину не признал.