Возрастное ограничение 18+
Суд продлил домашний арест уральскому бизнесмену Малику Гайсину
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга продлил домашний арест бизнесмену Малику Гайсину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как пишет «КоммерсантЪ-Урал», заседание по продлению меры пресечения состоялось 4 мая. Малик Гайсин останется под домашним арестом до 25 мая.
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымают имущество в пользу государства.
Как пишет «КоммерсантЪ-Урал», заседание по продлению меры пресечения состоялось 4 мая. Малик Гайсин останется под домашним арестом до 25 мая.
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, также в ходе дела появилось обвинение о растрате.
Ранее мы писали, что у Малика Гайсина изымают имущество в пользу государства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве знакомого у вокзала, отправили под домашний арест
05 мая 2023
05 мая 2023