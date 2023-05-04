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Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве знакомого у вокзала, отправили под домашний арест
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд отправил под домашний арест мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого у железнодорожного вокзала.
Как передает телеграм-канал Е1.RU, обвиняемого освободили прямо в зале суда.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), вину он признал.
Напомним, что вечером 3 мая двое мужчин встретились у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Они разговаривали в автомобиле обвиняемого. Во время диалога мужчины поссорились. Тогда обвиняемый выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия.
Мужчине было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю. Он погиб на месте происшествия.
Обвиняемого задержали в тот же день транспортные полицейские, он не оказывал сопротивления.
Как передает телеграм-канал Е1.RU, обвиняемого освободили прямо в зале суда.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), вину он признал.
Напомним, что вечером 3 мая двое мужчин встретились у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Они разговаривали в автомобиле обвиняемого. Во время диалога мужчины поссорились. Тогда обвиняемый выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия.
Мужчине было причинено ранение бедра, повлекшее массивную кровопотерю. Он погиб на месте происшествия.
Обвиняемого задержали в тот же день транспортные полицейские, он не оказывал сопротивления.
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