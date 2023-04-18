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Двум «серийным» ворам из Тавды зачитали приговор

18.26 Среда, 26 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Накануне, 25-го апреля, в Тавдинском районном суде завершился процесс по делу двух местных воров. За этой преступной парой — длинный список краж, которые они совершили с мая 2021-го года по ноябрь 2022-го.

В ходе судебных заседаний Иван Ефимов и Артём Стародубцев полностью признали себя виновными в совершении целой серии преступлений. Среди их жертв — Центральная районная больница Тавды (из которой они умудрились стащить сейф с деньгами), магазин автозапчастей, контора ритуальных услуг, продуктовый и даже аптека. Денежные суммы, которые становились «трофеями» воришек, — от 800 до 172 тысяч рублей. Не гнушались преступники забирать в помещениях, куда они проникали под покровом ночи, и некоторые ценные вещи. В суде Ефимову и Стародубцеву припомнили и сорвавшееся преступление: в октябре прошлого года они пытались обокрасть кафе в деревне Увал, но их спугнул сторож.

С учётом количества числящихся за этими двумя краж и крупной общей суммой ущерба, причинённого различным организациям на территории Тавдинского района, можно считать, что судья вынес сравнительно мягкий приговор. Ивану Ефимову он назначил 4 года лишения свободы с проживанием в исправительной колонии строгого режима, а Артёму Стародубцеву — 2 года исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной палаты 5%. Но, стоит указать, что по гражданским искам с обоих взыскали ещё крупные выплаты в счёт возмещения ущерба.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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