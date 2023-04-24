Свердловчанина приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля





– отметили в прокуратуре. «В судебном заседании осужденный вину не признал, высказал версию о том, что защищался от нападения потерпевшего. Представленные государственным обвинителем доказательства опровергли защитную версию осужденного»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на основании вердикта коллегии присяжных местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство приятеля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 29 мая прошлого года мужчина находился дома в поселке Илим. К нему в гости пришел приятель. Несколько часов мужчины распивали спиртное в беседке, расположенной на приусадебном участке возле дома.Оба находились в состоянии сильного опьянения. На почве ревности между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им в область лица, шеи и грудь приятеля. От ударов потерпевший упал на пол беседки. Затем злоумышленник воткнул в голову мужчины вилку и попытался отрезать голову ножом. От причиненных ран потерпевший умер на месте.Уголовное дело по ходатайству осужденного рассматривалось в составе коллегии присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о его виновности в убийстве. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.