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Свердловчанина приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на основании вердикта коллегии присяжных местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство приятеля.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 29 мая прошлого года мужчина находился дома в поселке Илим. К нему в гости пришел приятель. Несколько часов мужчины распивали спиртное в беседке, расположенной на приусадебном участке возле дома.
Оба находились в состоянии сильного опьянения. На почве ревности между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им в область лица, шеи и грудь приятеля. От ударов потерпевший упал на пол беседки. Затем злоумышленник воткнул в голову мужчины вилку и попытался отрезать голову ножом. От причиненных ран потерпевший умер на месте.
Уголовное дело по ходатайству осужденного рассматривалось в составе коллегии присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о его виновности в убийстве. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 29 мая прошлого года мужчина находился дома в поселке Илим. К нему в гости пришел приятель. Несколько часов мужчины распивали спиртное в беседке, расположенной на приусадебном участке возле дома.
Оба находились в состоянии сильного опьянения. На почве ревности между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им в область лица, шеи и грудь приятеля. От ударов потерпевший упал на пол беседки. Затем злоумышленник воткнул в голову мужчины вилку и попытался отрезать голову ножом. От причиненных ран потерпевший умер на месте.
«В судебном заседании осужденный вину не признал, высказал версию о том, что защищался от нападения потерпевшего. Представленные государственным обвинителем доказательства опровергли защитную версию осужденного»,
– отметили в прокуратуре.
Уголовное дело по ходатайству осужденного рассматривалось в составе коллегии присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о его виновности в убийстве. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.
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