Двух чувашских студентов задержали в Каменске-Уральском за распространение наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закладки, но совсем не книжные делали два студента из Чувашии. Они прятали на улицах Каменска-Уральского пакетики с наркотой, чтобы продавать адреса этих «кладов» клиентам.Незаконному бизнесу молодых людей помешали сотрудники ДПС и оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков. Представители силовых структур остановили на одной из улиц уральского города легковой автомобиль, в котором и сидели гости из Чувашии. Помимо двух человек 1994-го и 1996-го годов рождения в машине обнаружились 80 свёртков с запретным веществом, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».Как выяснилось в ходе общения полицейских с задержанными, учатся студенты в родных Чебоксарах, а в Каменск-Уральский приехали подзаработать нелегальным образом. Вместо этого они «заработали» себе «уголовку» и — наверняка — получат вынужденную отсрочку от учёбы на длительный срок.