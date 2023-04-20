Через Кольцово незаконно пытались провезти коллекцию ценных статуэток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 1,5 миллиона рублей оценили екатеринбургские таможенники багаж, который пытался вывезти в Узбекистан пассажир аэропорта Кольцово. Сделать это мужчине не позволили, да ещё и оштрафовали на крупную сумму.Багаж мужчины состоял из четырёх чемоданов, двух пакетов и рюкзака. Вся эта кладь была под завязку набита статуэтками, сделанными из уральских самоцветов, — сообщает информационное агентство «Моменты». Всего таможенники насчитали 81 изделие из ценных камней. Ни одна из них не была задекларирована, что и стало препятствием для провоза.Всю эту коллекцию у пассажира изъяли, а его самого отдали под суд по административной статье. И суд уже вынес наказание — штраф в размере 393 тысячи рублей. После уплаты чемоданы и пакеты со статуэтками вернутся владельцу. Но увезти их с собой из Екатеринбурга он всё равно не сможет, пока не задекларирует.