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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»

16.56 Среда, 19 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 апреля, в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности» после смерти 37-летней журналистки газеты «Машиностроитель» Екатерины Евлашиной.

Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на юриста, Юлию Липинскую, которая представляет интересы родственников умершей. По ее словам, сейчас они ожидают, когда назначат судебно-медицинскую экспертизу. Лишь после этого юрист обратится с претензией к больнице.

Напомним, что у Екатерины Евлашиной были сильные боли сначала в груди, а затем в животе. После чего она скончалась в городской больнице №1 Нижнего Тагила. Родственники корреспондентки обвинили в ее смерти врачей.

Расследование дела находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:56 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
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15:27 Мэрия намерена сдать в аренду парковку у «Екатеринбург Арены»
14:50 Пожар площадью 680 квадратных метров вспыхнул в селе Щелкун Сысертского округа
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