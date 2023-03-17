В Нижем Тагиле в возрасте 37 лет умерла журналистка газеты «Машиностроитель»





– рассказала подруга корреспондентки местному изданию. «Ее положили на каталку, и в реанимацию. В 14.30 остановилось сердце»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в возрасте 37 лет умерла журналистка Екатерина Евлашина. Она была корреспонденткой газеты «Машиностроитель», издающейся Уралвагонзаводом.Об этом сообщает TagilCity.По словам подруги умершей, 23 марта журналистка почувствовала боль в области груди. Когда болевые ощущения спустились ниже, она вызвала скорую. В больнице ей стало хуже.