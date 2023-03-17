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В Нижем Тагиле в возрасте 37 лет умерла журналистка газеты «Машиностроитель»
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в возрасте 37 лет умерла журналистка Екатерина Евлашина. Она была корреспонденткой газеты «Машиностроитель», издающейся Уралвагонзаводом.
Об этом сообщает TagilCity.
По словам подруги умершей, 23 марта журналистка почувствовала боль в области груди. Когда болевые ощущения спустились ниже, она вызвала скорую. В больнице ей стало хуже.
Об этом сообщает TagilCity.
По словам подруги умершей, 23 марта журналистка почувствовала боль в области груди. Когда болевые ощущения спустились ниже, она вызвала скорую. В больнице ей стало хуже.
«Ее положили на каталку, и в реанимацию. В 14.30 остановилось сердце»,
– рассказала подруга корреспондентки местному изданию.
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