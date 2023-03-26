Бастрыкин взял на контроль расследование смерти журналистки газеты «Машиностроитель» в Нижнем Тагиле

«Глава ведомства поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти 37-летней журналистки газеты «Машиностроитель» в Нижнем Тагиле.Напомним, что журналистка газеты, издающейся Уралвагонзаводом, Екатерина Евлашина скончалась в городской больнице № 1 Нижнего Тагила. Родственники корреспондентки винят в ее гибели врачей.