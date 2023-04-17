Екатеринбуржца будут судить за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство покупателя круглосуточного магазина. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, утром 11 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, зашел в круглосуточный магазин на улице Репина, чтобы навестить свою сожительницу, работающую в нем продавцом. Между мужчиной и покупателем в магазине произошел конфликт.Обвиняемый вооружился ножом, подошел к покупателю, стал удерживать его за пуховик и нанес ему более девяти ударов ножом. Потерпевший смог оказать злоумышленнику сопротивление и покинуть магазин. Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.