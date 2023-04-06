Коробка с напитками стала трофеем магазинных грабителей из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге произошло ограбление магазина, которое достойно войти в списки самых курьёзных. Старания грабителей были вознаграждены... коробкой с напитками.Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», объектом преступления стал магазин кухонных принадлежностей на улице Пирогова, что на ВИЗе. Несколько молодых людей пришли к торговой точке примерно в половине 3-го ночи. После недолгой возни им удалось открыть дверь магазина. Один из злоумышленников остался на улице, а остальные прошли внутрь.Впрочем, ничего ценного вынести из магазина преступники не успели. На сработавший сигнал к магазину подъехал наряд охранного объединения «СОВА». Услышав их приближение, грабители бросились бежать. С собой они смогли прихватить лишь коробку с напитками, стоявшую на одном из столов.Неудачливых преступников разыскивает полиция. Поиски осложнены тем, что грабители скрыли лица под медицинскими масками.