Убийца 4-х котят пойдёт под суд в Талице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Великовозрастного садиста из Талицы ждёт суд за умышленное убийство четырёх котят. Вернее, официальная формулировка, по которой его будут судить, несколько иная, но грозит гражданину — и вполне справедливо — лишение свободы.Жителя Талицы 1977-го года рождения обвиняют в том, что он 21-го февраля текущего года, находясь у себя дома, с силой ударил об пол четырёх маленьких котят, которым не исполнилось ещё и 2-х недель от роду. После этого он выбросил тела котят на мороз. Все четверо малышей погибли. Данное злодеяние классифицируется прокуратурой Талицкого района как «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных».В момент убийства котят изувер находился с состоянии алкогольного опьянения. Но вряд ли судья Талицкого районного суда примет это обстоятельства, как повод смягчить наказание. Меж тем, живодёра закон позволяет упрятать за решётку на срок до 5 лет. И это хорошо бы помнить тем, кто считает, что со своими питомцами можно обращаться, как с неодушевлёнными предметами.