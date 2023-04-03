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Один из участников смертельной драки в бильярдной в Сысерти оказался похоронщиком
Криминал
В драке, ставшей смертельной, в бильярдном клубе в Сысерти могли принимать участие представители той же ритуальной конторы, которая занимается скупкой данных об умерших и обманом принуждающих родственников в горе заключать с ними контракты. Напомним, драка со смертельным исходом случилась второго апреля в Сысерти, тогда несколько человек устроили кровавую бойню, используя в том числе кии (бильярдные «палки»).
По информации портала Е1, которую «Вечерним ведомостям» подтвердили собственные источники, как минимум один из участников драки тесно связан с той самой похоронной организацией, которая, мягко говоря, особо циничными и отравительными методами принуждает людей, оказавшихся в горе и с мертвым близким человеком на руках, на заключение договоров на оказание ритуальных услуг. Это те самые, которые скупают данные о только что умерших у полицейских и медиков.
При этом, по данных источников «Вечерних ведомостей», инциденты с жестоким применением насилия в отношении неких оппонентов уже происходили несколько лет назад. Тогда Рамиль С. (который как раз, по неофициальным данным и был в бильярдной) и Роман К., по словам собеседников нашего издания, устроили кровавое месиво в ресторане Максимилианс на улице Белинского в Екатеринбурге, однако, поскольку в тот раз обошлось без трупа, инцидент удалось замять. Сам Роман К. сейчас является фигурантом уголовного о вымогательстве с другого ритуальщика в Сысерти.
В этот же раз ситуация страшная – один из тех, кого били возле бильярдного стола (кстати, часть ужаса попала на видео, запись публиковал «Четвертый канал») скончался, еще один находится в больнице и его состояние доподлинно неизвестно (могут ли в Сысерти быть у похоронщиков близкие контакты с сотрудниками полиции, если в Екатеринбурге даже направления на перевозку умерших выдавали с номерами ритуальной конторы?).
Официально в главке МВД заявляют только то, что «конфликт не носит признаки межнационального (речь о межнациональном заходила потому, что все избитые принадлежат к одной национальности), а также то, что полицейские «просматривают видео» и анализируют записи и тех, кто принимал участие в смертельной драке. При этом сообщается, что часть дравшихся и оказавшихся вместе с ними, якобы добровольно явились в отделы МВД.
По одной из версий, конфликт изначально начался как раз из-за того, что похоронщики решили «зайти в Сысерть», то есть начать работать по привычной екатеринбургской схеме с подкупами данных о покойниках.
Правда, некоторые участники драки рьяно отрицают такую информацию.
По информации портала Е1, которую «Вечерним ведомостям» подтвердили собственные источники, как минимум один из участников драки тесно связан с той самой похоронной организацией, которая, мягко говоря, особо циничными и отравительными методами принуждает людей, оказавшихся в горе и с мертвым близким человеком на руках, на заключение договоров на оказание ритуальных услуг. Это те самые, которые скупают данные о только что умерших у полицейских и медиков.
При этом, по данных источников «Вечерних ведомостей», инциденты с жестоким применением насилия в отношении неких оппонентов уже происходили несколько лет назад. Тогда Рамиль С. (который как раз, по неофициальным данным и был в бильярдной) и Роман К., по словам собеседников нашего издания, устроили кровавое месиво в ресторане Максимилианс на улице Белинского в Екатеринбурге, однако, поскольку в тот раз обошлось без трупа, инцидент удалось замять. Сам Роман К. сейчас является фигурантом уголовного о вымогательстве с другого ритуальщика в Сысерти.
Рамиль и Роман выделены, по неофициальным данным, три или четыре года назад в их биографии уже была кровавая драка, только в тот раз она была в Екатеринбурге, тогда удалось всё замять
В этот же раз ситуация страшная – один из тех, кого били возле бильярдного стола (кстати, часть ужаса попала на видео, запись публиковал «Четвертый канал») скончался, еще один находится в больнице и его состояние доподлинно неизвестно (могут ли в Сысерти быть у похоронщиков близкие контакты с сотрудниками полиции, если в Екатеринбурге даже направления на перевозку умерших выдавали с номерами ритуальной конторы?).
Официально в главке МВД заявляют только то, что «конфликт не носит признаки межнационального (речь о межнациональном заходила потому, что все избитые принадлежат к одной национальности), а также то, что полицейские «просматривают видео» и анализируют записи и тех, кто принимал участие в смертельной драке. При этом сообщается, что часть дравшихся и оказавшихся вместе с ними, якобы добровольно явились в отделы МВД.
По одной из версий, конфликт изначально начался как раз из-за того, что похоронщики решили «зайти в Сысерть», то есть начать работать по привычной екатеринбургской схеме с подкупами данных о покойниках.
Правда, некоторые участники драки рьяно отрицают такую информацию.
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