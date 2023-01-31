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Екатеринбуржцы получали направления на перевозку умерших родственников в полиции на бланке с номером коммерческой похоронной конторы
Криминал
После публикации нашего большого расследования о том, как похоронщики охотятся за телами умерших людей в Екатеринбурге, используя диспетчеров скорой, экстренных служб и полицейских, в редакцию попали новые документы, вызывающие крайнее недоумение и вопросы о том, есть ли вообще дно в этой яме цинизма и беззакония.
Так, выяснилось, как минимум два екатеринбуржца получили направления на перевозку тела в государственный центр судебно-медицинской экспертизы с номером телефона частной похоронной конторы. Оба направления были выданы в отделе полиции №1 на Толмачева. При этом на направлениях присутствуют печати и подписи полицейских, выдавших документы. А в шапке, под назначением кому, указан номер телефона не бюро судмедэкспертизы, а телефон ритуальщиков.
Этот же номер произносила некая женщина, упорно представлявшаяся сотрудницей полиции и тянувшая разговор с внуком умершей 87-летней екатеринбурженки. Именно по нему она рекомендовала звонить по всем вопросам, связанных со смертью бабушки.
По нашей информации, печать номера частных ритуальщиков могла быть как единичной, так и массовой. Бланки не являются подотчетными, копии с них не делают, и даже исходящего номера у них как такого нет, - по сути - «пиши, что хошь».
Прямо представляем, как такие бланки, в случае их обнаружения, могли бы оправдывать их составители: «Ну я … это… номер перепутал. Чо там ихних номеров-то вон оно скока там» (орфография и пунктуация иллюстративны интеллектуальному развитию некоторых сотрудников полиции, особенно тех, кто мог догадаться поставить номер частных ритуальщиков на официальном полицейском бланке).
Напомним, в гордуме на днях рассказали, что за последний год в два раза увеличилось число жалоб на услуги ритуальных агентств, в числе них как раз антиморальная охота на тела. А, по данным нашего расследования, некоторые сотрудники полиции и экстренных служб передают (продают) данные об умерших людям похоронщикам, которые в числе прочих изощренных способов охоты за телами используют и подмену номеров, и психологические трюки для удержания людей в горе на связи, и даже, как мы видим сейчас, фальсификацию документов. Сколько статьей уголовного кодекса они нарушили?
Так, выяснилось, как минимум два екатеринбуржца получили направления на перевозку тела в государственный центр судебно-медицинской экспертизы с номером телефона частной похоронной конторы. Оба направления были выданы в отделе полиции №1 на Толмачева. При этом на направлениях присутствуют печати и подписи полицейских, выдавших документы. А в шапке, под назначением кому, указан номер телефона не бюро судмедэкспертизы, а телефон ритуальщиков.
Этот же номер произносила некая женщина, упорно представлявшаяся сотрудницей полиции и тянувшая разговор с внуком умершей 87-летней екатеринбурженки. Именно по нему она рекомендовала звонить по всем вопросам, связанных со смертью бабушки.
По нашей информации, печать номера частных ритуальщиков могла быть как единичной, так и массовой. Бланки не являются подотчетными, копии с них не делают, и даже исходящего номера у них как такого нет, - по сути - «пиши, что хошь».
Прямо представляем, как такие бланки, в случае их обнаружения, могли бы оправдывать их составители: «Ну я … это… номер перепутал. Чо там ихних номеров-то вон оно скока там» (орфография и пунктуация иллюстративны интеллектуальному развитию некоторых сотрудников полиции, особенно тех, кто мог догадаться поставить номер частных ритуальщиков на официальном полицейском бланке).
Напомним, в гордуме на днях рассказали, что за последний год в два раза увеличилось число жалоб на услуги ритуальных агентств, в числе них как раз антиморальная охота на тела. А, по данным нашего расследования, некоторые сотрудники полиции и экстренных служб передают (продают) данные об умерших людям похоронщикам, которые в числе прочих изощренных способов охоты за телами используют и подмену номеров, и психологические трюки для удержания людей в горе на связи, и даже, как мы видим сейчас, фальсификацию документов. Сколько статьей уголовного кодекса они нарушили?
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