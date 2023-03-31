Руководителя первоуральской школы танцев осудили за мошенническое хищение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В мошенничестве, совершённом в крупном размере, обвинили руководителя первоуральского танцевально-спортивного клуба. Алиса Пишкова была признана виновной в присвоении почти полумиллиона рублей.Согласно материалам дела, озвученном на прошедшем в Первоуральском городском суде процессе, 400 с лишним тысяч рублей были собраны с родителей юных танцоров для поездки в Сочи, где в прошлом году проходил фестиваль-конкурс спортивных танцев. Деньги предназначались на оплату проезда, питание и недельное проживание в отеле. Обещанная поездка так и не состоялась и — как было доказано на суде — Пишкова изначально не собиралась никуда детей везти. На часть собранных денег она приобрела билеты на поезд до Сочи, чтобы отчитаться перед скинувшимися семьями, а потом сдала билеты и сообщила родителям детей, что фестиваль отменили. Все деньги она, при этом, оставила себе.Сегодня, 3-го апреля, женщине вынесли приговор. Судья назначил Алисе Пишковой наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой на принудительные работы сроком на 3 года. Как уточняет сообщившая об этом прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу.