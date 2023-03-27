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Водитель автобуса ударил отверткой коллегу в Нижнем Тагиле
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Водитель автобуса в Нижнем Тагиле ударил отверткой своего коллегу. Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Возле остановки «Рудоуправление» между водителями автобусов произошел конфликт, переросший в драку. Один из мужчин нанес два удара отверткой в грудь другому.
Потерпевший остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.
Возле остановки «Рудоуправление» между водителями автобусов произошел конфликт, переросший в драку. Один из мужчин нанес два удара отверткой в грудь другому.
Потерпевший остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.
«Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде»,
– сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
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