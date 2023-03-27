Водитель автобуса ударил отверткой коллегу в Нижнем Тагиле





– сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». «Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде»,

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

Водитель автобуса в Нижнем Тагиле ударил отверткой своего коллегу. Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».Возле остановки «Рудоуправление» между водителями автобусов произошел конфликт, переросший в драку. Один из мужчин нанес два удара отверткой в грудь другому.Потерпевший остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.