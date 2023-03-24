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Угонщика двух мотоциклов задержали в Тавде

21.01 Четверг, 30 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Бдительный житель Тавды помог сотрудникам правоохранительных органов поймать угонщика. Ему показалось странным, что неизвестный молодой человек толкает куда-то мотоцикл посреди ночи. Но самым странным было то, что мотоцикл принадлежал соседу очевидца сей картины. Вот он и позвонил в дежурную часть полиции.

На ночной вызов отправились ДПС-ники Андрей Баутов и Виктор Крохалевский. На улице Ватутина они действительно заметили человека, схожего с тем, кого описал звонивший. Когда инспекторы попытались проверить его документы, молодой человек дал дёру. Скрыться ему, впрочем, не удалось: его поймали и отвезли в участок. Там выяснилось, что задержанный уже был неоднократно судим и что он всего пару месяцев назад отбыл очередное наказание.

Рецидивист признался сотрудникам полиции, что «по пьяному делу» решил вместе с собутыльником угнать один из двух мотоциклов, которые заметили припаркованными во дворе жилого дома. Первый мотоцикл они оттолкали довольно далеко, пока не поняли, что завести его не удастся. Тогда задержанный решил вернуться за вторым мотоциклом, от чего подельник отказался. Но и другой «железный конь» не завёлся тоже, поэтому убегать от автоинспекторов угонщику и пришлось «на своих двоих».

Как сообщают из МО МВД РФ «Тавдинский», по факту угона двух мотоциклов возбуждено уголовное дело. Одного из угонщиков придержали за решёткой до суда. А вот его подельника пока разыскивают.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:43 Жуки-усачи сорвали отправку свердловских пиломатериалов в Кыргызстан и Узбекистан
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15:48 Руководитель больницы в Нижней Туре подозревается во взяточничестве и растрате
15:33 В Екатеринбурге обещают обустроить парковки для самокатов
14:54 Водитель грузовика погиб в ДТП на ЕКАД
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