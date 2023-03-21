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Убийце жены и знакомого из Бисерти вынесли приговор
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд сегодня, 27-го марта, определился с наказанием, которое должен понести житель посёлка городского типа Бисерть. Обвиняемый в убийстве жены и их общего знакомого приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После отбытия этого срока свобода его будет ограничена ещё на полтора года.
Согласно материалам уголовного дела, 37-летний мужчина двойное душегубство совершил в ночь с 28-е на 29-е апреля 2022 года. Он навестил жену, которая незадолго до того ушла от него. В новом месте обитания женщины на улице Тимирязева в Бисерти он обнаружил горячую компанию, в которую — помимо его супруги — входили ещё четыре человека. Все вместе они употребляли спиртные напитки и с готовностью приняли вновь прибывшего в собутыльники.
После совместных возлияний у «героя» судебного дела возникло чувство ревности. Своего предполагаемого соперника он зарезал на месте, нанеся ему удар ножом в область правого бедра и не менее 4 ударов в область грудной клетки. После этого он не успокоился, а переключился на на жену, которую тоже начал тыкать ножом. Женщина попыталась сбежать, но пьяный ревнивец догнал её на улице и продолжил наносить ножевые ранения. В результате этой резни жена душегуба умерла на месте преступления. Её ухажёр прожил немногим дольше — врачи успели довезти его до больницы, но характер ран и большая кровопотеря не позволили им спасти раненного.
Судили излишне горячего бисертского парня по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц). Государственный обвинитель просил у суда более тяжёлое наказание для убийцы — 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Судья нашёл основания дать чуть более мягкий приговор (который пока не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области).
Согласно материалам уголовного дела, 37-летний мужчина двойное душегубство совершил в ночь с 28-е на 29-е апреля 2022 года. Он навестил жену, которая незадолго до того ушла от него. В новом месте обитания женщины на улице Тимирязева в Бисерти он обнаружил горячую компанию, в которую — помимо его супруги — входили ещё четыре человека. Все вместе они употребляли спиртные напитки и с готовностью приняли вновь прибывшего в собутыльники.
После совместных возлияний у «героя» судебного дела возникло чувство ревности. Своего предполагаемого соперника он зарезал на месте, нанеся ему удар ножом в область правого бедра и не менее 4 ударов в область грудной клетки. После этого он не успокоился, а переключился на на жену, которую тоже начал тыкать ножом. Женщина попыталась сбежать, но пьяный ревнивец догнал её на улице и продолжил наносить ножевые ранения. В результате этой резни жена душегуба умерла на месте преступления. Её ухажёр прожил немногим дольше — врачи успели довезти его до больницы, но характер ран и большая кровопотеря не позволили им спасти раненного.
Судили излишне горячего бисертского парня по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц). Государственный обвинитель просил у суда более тяжёлое наказание для убийцы — 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Судья нашёл основания дать чуть более мягкий приговор (который пока не вступил в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области).
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