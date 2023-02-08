Мужчина обвиняется в убийстве супруги и знакомого в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет житель поселка Бисерть. Он обвиняется в убийстве своей супруги и их общего знакомого.По версии следствия, в ночь на 29 апреля прошлого года обвиняемый пришел навестить свою супругу, которая незадолго до этого от него ушла и жила отдельно. В гостях у женщины были их общий знакомый и трое местных жителей.Компания в ту ночь употребляла спиртное. На почве ревности обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, решился на убийство знакомого и супруги. Он нанес удар в область левого глаза потерпевшего, а затем ударил его ножом в правое бедро и грудную клетку.После этого злоумышленник ударил ножом супругу. Женщина, надеясь спастись, выбежала из квартиры на улицу. Но обвиняемый догнал ее и нанес ножом удары в грудь супруги.Знакомый скончался от полученных ран через несколько часов в больнице. Женщина умерла на месте происшествия.В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Свердловский облсуд для рассмотрения по существу.