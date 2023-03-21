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В Нижнем Тагиле ищут ограбившего бабушку молодого человека
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
На прошлой неделе, 24-го марта, в Нижнем Тагиле было совершенно уличное преступление. В утренние часы, примерно в 9:20, неустановленный молодой человек отобрал сумку у пожилой женщины. Это произошло на улице Красных Партизан.
Как сообщается, потерпевшей нанесён ощутимый ущерб — в сумке пенсионерки находилось 30 тысяч рублей. Кроме того, там лежали и документы 61-летней женщины.
Поскольку по горячим следам преступника найти не удалось (при том, что отступление его с места преступления попало на видео), полиция Нижнего Тагила обратилась к гражданам с просьбой помочь отыскать его. Показания потерпевшей и кадры с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что грабитель — довольно высокий человек, примерно 175-ти сантиметров роста, среднего телосложения. В день совершения преступления на нём была чёрная куртка из водоотталкивающего материала, светло синие джинсы и кепка чёрного цвета на голове. Поверх кепки был накинут серый капюшон.
С информацией о личности преступника или его местонахождении можно обратиться в дежурную часть отдела полиции №18 по телефону (3435) 47-71-02, — уточняет телеграм-канал «Патрульный участок».
Как сообщается, потерпевшей нанесён ощутимый ущерб — в сумке пенсионерки находилось 30 тысяч рублей. Кроме того, там лежали и документы 61-летней женщины.
Поскольку по горячим следам преступника найти не удалось (при том, что отступление его с места преступления попало на видео), полиция Нижнего Тагила обратилась к гражданам с просьбой помочь отыскать его. Показания потерпевшей и кадры с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что грабитель — довольно высокий человек, примерно 175-ти сантиметров роста, среднего телосложения. В день совершения преступления на нём была чёрная куртка из водоотталкивающего материала, светло синие джинсы и кепка чёрного цвета на голове. Поверх кепки был накинут серый капюшон.
С информацией о личности преступника или его местонахождении можно обратиться в дежурную часть отдела полиции №18 по телефону (3435) 47-71-02, — уточняет телеграм-канал «Патрульный участок».
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