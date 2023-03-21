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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в поджоге двух автомобилей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в поджоге двух автомобилей на улице Новой. Задержанный дал признательные показания.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 21 марта в ночное время загорелись «Нива» и «Газель». Пожарные потушили автомобили, но огонь успел их повредить. Позже прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что обе машины были вскрыты.
В отношении задержанного были возбуждены уголовное дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 21 марта в ночное время загорелись «Нива» и «Газель». Пожарные потушили автомобили, но огонь успел их повредить. Позже прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что обе машины были вскрыты.
«В обоих случаях очаг возгорания находился внутри салона. Ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, в каждом случае составил порядка 200 тысяч рублей»,
– отметили в пресс-группе.
В отношении задержанного были возбуждены уголовное дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.
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