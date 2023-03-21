Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в поджоге двух автомобилей





– отметили в пресс-группе. «В обоих случаях очаг возгорания находился внутри салона. Ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, в каждом случае составил порядка 200 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в поджоге двух автомобилей на улице Новой. Задержанный дал признательные показания.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 21 марта в ночное время загорелись «Нива» и «Газель». Пожарные потушили автомобили, но огонь успел их повредить. Позже прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что обе машины были вскрыты.В отношении задержанного были возбуждены уголовное дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание за такое преступление составляет до пяти лет лишения свободы.