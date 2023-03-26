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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух малолетних в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства двух малолетних мальчиков их матерью в частном доме на Старой сортировке в Екатеринбурге.
Напомним, что 25 марта жительница Екатеринбурга убила двух своих детей пяти и восьми лет, после чего совершила самоубийство. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении свердловского СУ СКР.
Напомним, что 25 марта жительница Екатеринбурга убила двух своих детей пяти и восьми лет, после чего совершила самоубийство. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних.
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