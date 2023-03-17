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Машинку для татуировок пытались доставить на квадрокоптере в новолялинскую колонию
Криминал
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Сегодня, 26 марта, сотрудники новолялинской исправительной колонии №54 задержали мужчину, который пытался доставить в учреждение машинку для татуировок, телефон и сим-карты с помощью квадрокоптера.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, мужчину задержали на режимной территории, рядом с дорогой ведущей на трассу Екатеринбург – Серов.
У задержанного в автомобиле обнаружили квадрокоптер и четыре свертка, в которых находились сотовый телефон, две сим-карты, два зарядных устройства, две гарнитуры и машинка для нанесения татуировок. Заявляется, что все эти вещи мужчина пытался заставить одному из осужденных, который отбывает наказание по статье 228.1 (производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, мужчину задержали на режимной территории, рядом с дорогой ведущей на трассу Екатеринбург – Серов.
У задержанного в автомобиле обнаружили квадрокоптер и четыре свертка, в которых находились сотовый телефон, две сим-карты, два зарядных устройства, две гарнитуры и машинка для нанесения татуировок. Заявляется, что все эти вещи мужчина пытался заставить одному из осужденных, который отбывает наказание по статье 228.1 (производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
«Составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ»,
– рассказал Левченко.
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