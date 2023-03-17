Машинку для татуировок пытались доставить на квадрокоптере в новолялинскую колонию





– рассказал Левченко. «Составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 марта, сотрудники новолялинской исправительной колонии №54 задержали мужчину, который пытался доставить в учреждение машинку для татуировок, телефон и сим-карты с помощью квадрокоптера.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, мужчину задержали на режимной территории, рядом с дорогой ведущей на трассу Екатеринбург – Серов.У задержанного в автомобиле обнаружили квадрокоптер и четыре свертка, в которых находились сотовый телефон, две сим-карты, два зарядных устройства, две гарнитуры и машинка для нанесения татуировок. Заявляется, что все эти вещи мужчина пытался заставить одному из осужденных, который отбывает наказание по статье 228.1 (производство, сбыт или пересылка наркотических средств).