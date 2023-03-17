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Машинку для татуировок пытались доставить на квадрокоптере в новолялинскую колонию

11.46 Воскресенье, 26 марта 2023
Криминал
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Сегодня, 26 марта, сотрудники новолялинской исправительной колонии №54 задержали мужчину, который пытался доставить в учреждение машинку для татуировок, телефон и сим-карты с помощью квадрокоптера.

Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, мужчину задержали на режимной территории, рядом с дорогой ведущей на трассу Екатеринбург – Серов.

У задержанного в автомобиле обнаружили квадрокоптер и четыре свертка, в которых находились сотовый телефон, две сим-карты, два зарядных устройства, две гарнитуры и машинка для нанесения татуировок. Заявляется, что все эти вещи мужчина пытался заставить одному из осужденных, который отбывает наказание по статье 228.1 (производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

«Составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ»,

– рассказал Левченко.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:42 В Свердловской области обещали запустить новый автобусный маршрут между поселком Пышма и деревней Яр
12:42 В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержался рейс
12:11 Екатеринбург оказался одним из самых безопасных городов УрФО
11:47 В уральской столице на 20% упали продажи новостроек
11:08 Автобус с семью пассажирами попал аварию в свердловском селе Кашино
10:18 Здание старейшего офиса Сбербанка в Екатеринбурге продали почти за 300 млн
09:32 В свердловских школах обещают открыть новые площадки для обучения детей программированию
21:09 Спасшуюся из горящего приюта собаку ищут на Эльмаше
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