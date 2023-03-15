Почти на 2 миллиона рублей незаконно нарубили леса в Красноуфимске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Красноуфимском районном суде закончился процесс о незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, который причинили двое подсудимых составил более 1,7 миллионов рублей.Согласно материалам дела, директор неназванной организации Андрей Новосёлов уговорил инженера лесопользования этой же организации Сергея Каркавина вырубить все деревья на участке Красноуфимского лесничества. Всё бы ничего, ведь участок как раз и был выделен под это дело. Вот только Каркавин обнаружил, что произрастают на делянке не только деревья, которые было разрешено пустить под лесозаготовку. Но директора, в итоге, послушался, почему и оказался на скамье подсудимых рядом с ним.Суд, даже приняв во внимание положительные характеристики на обоих подсудимых и отсутствие у них в прошлом уголовных проступков, оказался довольно суров. Инженера Каркавина за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере приговорили к лишению свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. А его начальника Андрея Новосёлова за подстрекательство к незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием своего служебного положения наказали штрафом в размере 1 миллиона рублей, — сообщает прокуратура Свердловской области.