Три иностранца из Екатеринбурга перевозили наркоту через Каменский район

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупная партия наркотиков была обнаружена сотрудниками полиции Каменского района в машине марки «Киа Рио». И водитель, и двое его пассажиров оказались гражданами республики Таджикистан, временно проживающими в Екатеринбурге.Наркотики были спрятаны в женской кожаной куртке, принадлежащей пассажирке, женщине 1981-го года рождения. При дальнейшей проверке выяснилось, что в изъятых свёртках находится героин. В общей сложности содержимое свёртков вытянуло по весу на 7 с лишним грамм, что считается крупной партией.Хозяйка куртки оказалась ещё и нарушительницей миграционного законодательства. Как стало известно по сообщений из отдела полиции Каменска-Уральского, в России она находится незаконно и уже привлечена к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.Нелегалку задержали, как и её спутника 1995-го года рождения. Против них возбуждено уголовное дело. После сбора необходимых документов, задержанные предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.