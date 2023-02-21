Руководство каменского МУПа уличили в растратах коммунальных платежей на личные нужды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Должностные лица муниципального предприятия «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» попадут под суд. Их уличили в расходовании на личные нужды денег, которые были собраны с потребителей в качестве оплаты коммунальных услуг.Хищения обнаружились в МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» во время проверки, устроенной прокуратурой Каменского района. Было установлено, что предприятие, осуществляющее услуги по отоплению и водоснабжению жилых и прочих объектов, исправно собирало с потребителей этих услуг денежные средства. «При этом задолженность предприятия перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов только увеличивалась», — сообщает Прокуратура Свердловской области.В ходе расследования было установлено, что должностные лица МУПа заключали фиктивные договора на ремонт тепло- и водосетей с подконтрольными юрлицами. Весь ремонт делался сотрудниками «Тепловодоснабжения Каменского городского округа», а средства, которые якобы шли за эти работы сторонним организациям, тратились руководителями самого МУПа на личные цели. Таким образом было растрачено почти полтора миллиона рублей, перечисленных потребителями за оказанные коммунальные услуги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы из прокуратуры Каменского района переданы в следственные органы. Расследование продолжается.