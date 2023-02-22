Житель Ирбита доехал на чужом автомобиле до «уголовки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Угонщик-рецидивист попался экипажу дорожно-постовой службы на трассе Туринск-Чекуново-Водолечебница. Снова в тюрьму любитель покататься на чужих «тачках» совсем не хотел, а потому предпринял удивительно наивную попытку «отмазаться».Когда сотрудники ГИБДД Туринского Отдела внутренних дел остановили автомобиль марки «ВАЗ 21140», они с удивлением обнаружили, что пока шли к машине, водитель испарился со своего места. Зато на пассажирском сидении возник молодой человек. Он попытался убедить автоинспекторов, что в машине оказался совершенно случайно, всю дорогу сидел в качестве пассажира, а кто управлял автомобилем не знает.Пробив по базе данных номер машины и связавшись с истинным её владельцем, постовые выяснили, что остановленный «ВАЗ» находится в угоне. Тут-то и пришлось «пассажиру» во всём сознаться. Он рассказал, что гулял по Ирбиту, когда увидел во дворе одного из жилых жомов на улице Максима Горького припаркованный «ВАЗ 21140». Тогда у него вдруг возникло острое, непреодолимое желание навестить родственника, проживающего в Туринском районе. А поскольку пассажирская дверь «ВАЗа» оказалась не заперта, молодой человек решил проделать путь до родни на этой машине.Надо ли пояснять, что до родственника в тот день угонщик так и не добрался? Полицейские машину изъяли, а против ирбитчанина возбудили уголовное дело по факту угона легкового автомобиля. Во время общения с ним, они выяснили, что угон чужого автотранспорта — дело для него привычное. Он уже неоднократно был осужден за подобные деяния, не один раз сидел за них, а после после последней «ходки» на воле не успел пробыть и месяца. До судебного процесса жителя Ирбита решено подержать под стражей, — как сообщают из МО МВД России «Ирбитский».