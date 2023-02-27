Перед судом Серова предстанет «спонтанная» воровка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Внезапный приступ жадности превратил добропорядочную жительницу уральского города Серов в мелкую воровку. Мама двух детей, работница одного из крупных серовских предприятий позарилась на чужой сотовый телефон.Преступление «спонтанной» воровкой было совершенно в магазине детских товаров на улице Ленина накануне Нового года. Женщина пришла купить гирлянды, чтобы украсить ими дом и порадовать детей. Но, увидев на прилавке чей-то телефон, она прикрыла его сумкой, затем незаметно спрятала в пуховик и поспешила к выходу.Сотовый телефон марки «BQ» принадлежал продавщице магазина. Хватившись его, работница торговой точки в тот же день обратилась в полицию. Сотрудники МО МВД России «Серовский» выезжали на место пропажи и провели оперативно-розыскные мероприятия. Узнать, кто именно взял телефон, помогли записи с камер видеонаблюдения. Благодаря им удалось установить личность новоиспечённой преступницы и задержать её.Оступившаяся таким образом 42-летняя серовчанка вину свою признала и даже возместила пострадавшей ущерб, который составил 7 тысяч рублей. Но от судебного процесса это её всё равно не избавило. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Но можно предполагать, что хорошие характеристики, отсутствие судимостей и другие смягчающие обстоятельства убедят серовских судей прибегнуть к условному наказанию, а не отправлять мать твоих детей за решётку (а уголовный кодекс позволяет сделать это).