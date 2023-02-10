Жительницу Берёзовского подозревают в кредитном мошенничестве на 5 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управление МВД России по городу Екатеринбургу поделилось информацией о 38-летней женщине, которая взяла в банке крупный кредит, судя по всему, изначально не планируя его отдавать. Такие действия подпадают под 4-ую часть 159-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.Женщина, которую подозревают в кредитном мошенничестве, проживает в городе Берёзовский Свердловской области. За кредитом в размере 5 миллионов рублей она приехала в Екатеринбург. Дело было в марте 2021-го года. С тех пор клиентка вернула банку только 350 тысяч рублей, после чего делать ежемесячные выплаты прекратила, равно как и выходить на связь.Пытаясь получить с должницы всю сумму кредита и положенные проценты, работники банка обнаружили, что она к заявке на получение денег она подавала подложные документы. В предоставленных ею бумагах говорится, что она работает в нефтегазовой отрасли и получает солидную зарплату. Оказалось, это не соответствует действительности — в указанной компании такой человек не работает.После обращения банка (название которого не разглашается) в правоохранительные органы, полицейские разыскали-таки недобросовестную заёмщицу. Как выяснилось, она работает в в сфере торговли — выдаёт товар покупателям в некоей торговой точке. Надо ли говорить, что и зарплата у неё отнюдь не такая завидная, какая указывалась в предоставленных ею в банк документах?Свою вину жительница Берёзовского признала. Признала и то, что первые взносы делала просто для того, чтобы банк не насторожился раньше времени. С хитрой уралочки полицейские взяли письменное обещание не покидать места жительств и продолжили собирать материалы для суда. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.